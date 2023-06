In casa Udinese continuano a tenere banco i casi del difensore brasiliano Rodrigo Becao e della mezzala argentino Roberto Pereyra, situazioni ancora da risolvere per due big accostati anche all'Inter. "Martedì tornerà in città Luciano Ramalho che segue da vicino le vicende del difensore. Sul quale c’è forte il Fenerbahce che offre un ricco contratto al numero 50 bianconero, ma una cifra troppo bassa al club che difficilmente scenderà sotto gli otto milioni. Anche Inter, Lazio e Napoli sono interessate a Becao. Che non ha giocato, proprio per il braccio di ferro avviato col club, le ultime due partite di campionato - sottolinea la Gazzetta -.

Diversa la situazione del Tucu, autore di un ottimo campionato e legatissimo, invece, alla famiglia Pozzo. Il contratto scaduto e la sua aspirazione è quella di chiudere la carriera giocando un’altra volta una coppa europea. Il suo agente Federico Pastorello segue con attenzione la vicenda. Il cuore tiene Pereyra all’Udinese dove la società gli ha fatto una buona proposta, ma le milanesi un pensierino a lui lo hanno fatto".