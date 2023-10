Sandro Tonali patteggerà con la Procura federale una sanzione in tempi molto brevi. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più probabile è che si possa arrivare a un accordo prima della sfida di Champions League di mercoledì fra Newcastle e Borussia Dortmund. Da escludere un patteggiamento nei termini come quello di Fagioli: la mano sarà più pesante per l'ex Milan.

"Più probabile che la squalifica vera e propria sia di un anno (o poco più) magari con delle prescrizioni più robuste - si legge sulla rosea -. I tempi saranno veloci. Ma che cos’ha detto il calciatore protagonista del trasferimento record del mercato delle italiane la scorsa estate? La sua sarebbe stata una confessione senza reticenze e omissis e soprattutto i contenuti dei due interrogatori alla Procura federale e a quella di Torino risultano sovrapponibili e senza contraddizioni. Tonali ha ammesso di aver giocato, di aver giocato sul calcio e di aver giocato sul Milan, e probabilmente anche sul Brescia ai tempi in cui militava nel club biancazzurro. Ma sempre a vincere: se così non fosse si sarebbe subito aperto il capitolo dell’illecito, sportivo e penale, e a quel punto altro che patteggiamento con un anno di squalifica".

Tonali - secondo la Gazzetta - non avrebbe tirato in ballo la responsabilità di altri tesserati. "Né l’azzurro del Newcastle né lo juventino Fagioli hanno parlato di Nicolò Zaniolo, che risulta comunque iscritto al registro degli indagati a Torino. E tanto meno dei tre calciatori citati a “Striscia la Notizia” da Fabrizio Corona su cui c’è stata peraltro la smentita degli stessi pm".