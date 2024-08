La notizia è che Lautaro può serenamente prendersi una pausa quando gli serve, perché Mehdi Taremi ha già imparato che cosa significa muoversi lì davanti, nel cuore dell’attacco nerazzurro. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport all'indomani del 2-0 con il quale i nerazzurri hanno liquidato la pratica Lecce alla seconda giornata e cancellato il 2-2 di Genova al debutto.

L'ex Porto non ha avvertito la pressione e, nonostante le zero amichevoli giocate in coppia con Thuram, si è subito messo in mostra con movenze da attaccante vero, tra movimenti velenosi e sacrificio per la squadra.

Non ha segnato, ma si è preso molto presto gli applausi di San Siro e di Inzaghi. D'altro canto, sul gol di Darmian che ha aperto la partita dopo cinque minuti, la sua firma è chiara e leggibile, con quel colpo di testa diventato assist per l'esterno. In generale, la Thu-Ta ha funzionato discretamente, anche se poi ad andare sul tabellino sono finiti altri.