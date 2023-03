"A Gianluca Rocchi, il designatore della Can A e B, non è piaciuta la conduzione globale di gara dell’arbitro Chiffi ma la gestione del caso-Rabiot e la decisione presa in tandem con Mazzoleni (Var) sì. Perché le 4-5 telecamere che hanno catturato il gesto del francese al 23’ p.t. di Inter-Juve (tocco di braccio oppure no?) non hanno prodotto immagini sicure ed evidenti, evento che in assenza di “certezza della pena” blocca la decisione del Var e rimanda la sentenza al giudice di campo, quindi Chiffi stesso". Questo quanto conferma anche oggi la Gazzetta dello Sport che riferisce quanto fatto filtrare dall'AIA.