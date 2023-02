"Il cuore dell’intervento sta nell’opportunità di ripartire il reddito della plusvalenza realizzata in un’operazione di mercato in un massimo di cinque anni, rateizzando dunque anche la sua tassazione. Con l’approvazione dell’emendamento la rateizzazione sarà invece permessa «solo se il bene che l’ha originata (il calciatore, ndr) sia posseduto da almeno 3 anni»". Quanto agli scambi, "la rateizzazione sarà permessa «solo per la quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro», ovvero solo per quanto versato “cash” per il trasferimento del giocatore. Mentre «la quota parte residua», dunque il controvalore di un giocatore rientrato nella stessa operazione, «va assoggettata a tassazione nell’esercizio in cui è realizzata». In pratica tutto quello che non è chiaramente quantificabile in moneta, non si potrà rateizzare e sarà tassato subito. Un altro buon disincentivo a transazioni ipervalutate senza flusso di cassa".