Nuovo Mondiale per club alle porte. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ieri il Consiglio Fifa ha anche approvato la distribuzione dei posti per il torneo di debutto previsto nel giugno-luglio 2025 (in America?). "All’Europa vanno 12 posti. Visto che i 4 sicuri sono per i vincitori delle ultime 4 Champions (dal 2022 al 2025), il Real Madrid è già in volo - si legge -. Gli altri 8 dovrebbero essere decisi in base al ranking delle 4 stagioni, cominciando da questa". Nel 2023 resta il “vecchio” Mondiale con 7 squadre: si giocherà in Arabia Saudita dal 12 al 22 dicembre.