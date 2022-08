Un dato che salta all'occhio di questo precampionato dell'Inter è il numero di rifornimenti per Romelu Lukaku : scarso. Eppure, con quel poco che ha avuto a disposizione, il belga ha saputo comunque fare il suo, andando in gol anche con Lione e Villarreal. "Della miseria dei palloni giocati sabato da Rom , uno è finito dentro, uno è andato perduto e gli altri tre sono stati scambiati con i compagni - ricorda la Gazzetta dello Sport -. C’è molto da registrare, insomma. L’intesa con il gemello argentino è rimasta intatta e, quando hanno occasione, quei due danno l’impressione di sapersi trovare pure a luci spente. Semmai, è il resto della compagnia che deve viaggiare sulle stesse frequenze degli attaccanti, anche se i primi sorrisi arrivano tutti dalla stessa fascia mancina". L’assist col Villarreal è piovuto da Gosens , quello con il Lione da Dimarco .

"Sommando tutto, finora la più proficua via per arrivare a Romelu è stata il cross laterale, preferibilmente da corsia mancina, mentre ancora latitano le assistenze per vie centrali. Eppure l’Inter di Inzaghi in mezzo, da Calhanoglu a Barella, ha il motore giusto per spingersi e spalleggiare la Lu-La. Di certo, in questo mega-cantiere aperto, Simone sa che può fidarsi del suo gigante buono con il nuovo numero novanta sulla schiena", sottolinea la rosea.