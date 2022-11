Oggi il Belgio pubblicherà la lista dei convocati per i Mondiali e il nome di Romelu Lukaku dovrebbe farne parte, ma i dubbi sulla sua presenza in Qatar non sono ancora del tutto spariti. "Metterlo tra i 26 adesso consente di avere altri giorni per monitorare da vicino il flessore della coscia sinistra e il tendine, così da poter prendere la decisione ultima domenica , termine dato dalla Fifa per la lista (da quel momento sono ammessi eventuali cambi fino a 24 ore dalla prima partita solo in caso di nuovi infortuni tra i convocati). Insomma, la decisione è rimandata di altri tre giorni, come concesso dal regolamento", spiega la Gazzetta dello Sport .

Proprio nella giornata di ieri, Lukaku ha svolto un'altra ecografia di controllo per verificare l'evoluzione del problema muscolare e oggi ci sarà il replay dell'esame, come da protocollo. Poi tutto passerà dalla risonanza magnetica che lo staff belga vuole tatticamente spostare più in là possibile: "Con ogni probabilità verrà effettuata sabato e, con l’esito in mano, sarà convocata una riunione tra medico, allenatore e giocatore per stabilire insieme la linea da seguire", spiega la rosea. Il c.t. Martinez è stato chiaro: Lukaku farà parte della rosa solo nel caso in cui possa recuperare almeno per l'ultima partita del girone, quella con la Croazia di Brozovic. In caso contrario, niente Qatar e al suo posto verrebbe chiamato uno tra Openda del Lens e Lukebakio dell’Hertha.