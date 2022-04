Lukaku non si è adattato a Londra e vorrebbe tornare protagonista in vista del Mondiale in Qatar, per questo il suo desiderio è quello di tornare a Milano. La dirigenza nerazzurra non chiude le porte e aspetta di vedere cosa succederà in casa Chelsea.

Se il belga andrà davvero alla rottura con i Blues, l'Inter sarebbe davvero pronta al tentativo ma a determinate condizioni economiche, ovvero in prestito, ovviamente oneroso. In più Lukaku dovrebbe ridursi notevolmente l'ingaggio (12,5 milioni di euro) per tornare ad essere il re di Milano.