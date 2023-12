Sfatare il tabù Olimpico contro la Lazio per l'Inter di Inzaghi vorrebbe dire avere una nuova carica di autostima e allungare a quattro punti la distanza dalla Juventus inseguitrice. Per farlo, i nerazzurri si affideranno ancora una volta a Marcus Thuram e Lautaro Martinez, anche se la squadra di Sarri non subisce reti all’Olimpico da sei partite consecutive (coppe incluse).

Insomma, per strappare i tre punti servirà la migliore Inter: per il Corriere dello Sport l'undici nerazzurro è già fatto, resta il dubbio Bisseck-Carlos Augusto. "Se gioca il secondo, Darmian scala in difesa", ricorda il giornale.