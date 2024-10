L'Argentina, in questi giorni, si sta allenando al 'Florida Blue Training Center' di Miami per preparare il doppio impegno nel cammino verso il Mondiale del 2026. Dolci ricordi per Lautaro piuttosto recenti, visto che è il posto dove la Seleccion utilizzò non solo per il Mondiale 2022, ma anche per la Coppa America della scorsa estate, quando il Toro fu capocannoniere e match-winner della finale con la Colombia giocata sempre a Miami.

Prossime tappe: Venezuela e Bolivia tra domani e martedì prossimo. Per l'interista è un doppio assist di crescita: dopo essersi sbloccato con la maglia dell'Inter tra Udine e Stella Rossa, ora intende riprendere il discorso anche in nazionale. Con la maglia dell'Argentina, dal 2018 a oggi, Lautaro ha fatto 29 gol in 66 partite: è l’ottavo miglior marcatore di sempre nella storia della Seleccion, ma la scalata è alla portata con Higuain e Di Maria che distano un paio di reti, mentre Maradona è a quota 34.

Una continuità con Scaloni che farebbe comodo anche a Inzaghi. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.