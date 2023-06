C'è anche Giorgio Scalvini tra gli obiettivi di mercato di Rudi Garcia per il suo Napoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, appare sempre più concreta la possibilità di intervenire per un difensore centrale al posto di Kim, diretto al Bayern Monaco: "il nome più interessante è quello di Scalvini, giovane ma già ampiamente svezzato dal calcio italiano con l’Atalanta di Gasperini, in cima ad una lista che prevede altri profili stranieri come Danso, Ito, Itakura e Hancko", si legge.