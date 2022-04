Juventus-Inter da tutto esaurito. Mancano ormai solo pochi biglietti per arrivare al sold-out nella prima giornata in cui gli stadi saranno di nuovo aperti al 100% della capienza.

"Il colpo d’occhio più particolare nella curva ospiti, perché la Nord interista con un messaggio su Facebook ha fatto sapere che non sarà alla partita - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Le ragioni, non spiegate, sembrano da ricondurre alla modalità di vendita dei biglietti, non attribuiti alla tifoseria organizzata ma acquistabili individualmente sul sito della Juventus. Il settore ospiti sarà comunque ovviamente esaurito".