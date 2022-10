Tutto su Correa. "Sì, proprio lui, l’uomo più discusso degli ultimi tempi, l’affare da 31 milioni di euro che di fatto ha stoppato l’arrivo in estate di Dybala, il grande rimpianto nerazzurro - scrive la Gazzetta dello Sport in previsione della maglia da titolare per il Tucu stasera contro il Barcellona -. Inzaghi ha deciso di puntare forte su Correa in quella che potrebbe essere la partita più importante della sua avventura in nerazzurro. Al netto della condizione di Lautaro, che sembra recuperato e quindi pronto a prendersi il ruolo di leader dell’attacco, la vera notizia è il Tucu titolare. Simone è convinto delle qualità di Correa: lo ha voluto lui all’Inter ed è lui il primo ad aspettarsi una notte da vero Tucu, come tante vissute insieme ai tempi della Lazio". Per il resto, Darmian e Dimarco in vantaggio su Dumfries e Gosens. In difesa torna De Vrij, in mezzo Calhanoglu in regia.