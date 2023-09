Grazie al successo della sua Inter a Empoli, Simone Inzaghi si è appuntato un’altra medaglia al petto entrando nel club esclusivo degli allenatori nerazzurri che hanno centrato cinque vittorie nelle prime cinque gare di campionato. Prima del piacentino ci erano già riusciti il Mago Helenio Herrera (1966-67), Roberto Mancini (2015-16) e Antonio Conte (2019-20), i quali però a fine stagione non festeggiarono lo scudetto. "Quindi adesso Simone è pronto a raccogliere l’ennesima sfida da quando è sbarcato a Milano: deve cambiare il trend, deve cambiare la storia", si legge sulla Gazzetta dello Sport. Dove si spiega che quest'anno "l'Inter è ossessionata dallo scudetto come non mai. Anticipare il Milan nella corsa alla seconda stella è qualcosa che il presidente Steven Zhang desidera più di tutto, così come tutto il mondo nerazzurro".

Dal canto suo, l'allenatore ha voluto mettere in chiaro subito le cose a proposito dei proclami tricolore: "L’Inter non deve lanciare messaggi al campionato, né fare tabelle Siamo partiti bene, ma tutto può cambiare velocemente, bisogna rimanere concentrati e stare molto attenti".