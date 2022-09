Udine è l’ultimo sforzo primo del ritorno di Lukaku . Anche la Gazzetta dello Sport ricorda l'imminente rientro del belga, assente da fine agosto (ultima partite il ko a Roma con la Lazio). Senza Big Rom , manca un'arma tattica per le ripartenze che, infatti, ora si poggiano soprattutto sugli esterni come a Plzen con Dumfries.

"La fase di rullaggio è stata completata, il decollo prima della sosta avrebbe il valore simbolico di sistemare in un colpo solo i problemi di inizio stagione e quello pratico di approcciare bene allo snodo cruciale della Champions di ottobre - spiega la rosea -. Messaggio recepito dallo spogliatoio, il clima è completamente diverso ora rispetto a una settimana fa. La fiducia va tradotta in punti, ma il famoso colloquio post Bayern Monaco ha avuto l’effetto di compattare tutte le componenti. Udine è un bivio, certo. È come se ora l’Inter avesse il motore con i giri giusti: la difficoltà è imboccare l’uscita corretta dell’autostrada, altrimenti riaffiorerebbero i dubbi".

In particolare, Inzaghi si affida a Lautaro, rimasto a riposo per gran parte del match in Champions League. "Oggi sarà lui alla guida di un’Inter chiamata ad alzare i ritmi, contro l’Udinese", si legge.