Novità di formazione in vista di Inter-Spezia, in campo domani sera al Meazza. Oggi è prevista la rifinitura allo stadio, secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico, Simone Inzaghi, dovrebbe optare per il rientro dal 1' sia di Bastoni in difesa che di Dumfries a destra a centrocampo. Per la corsia mancina, invece, Dimarco è favorito su Gosens.