Quantomeno il cassiere ride. Se in campo il ko nel derby ha piombato l'Inter nell'incubo degli "zero tituli", in biglietteria la società nerazzurro può guardare con soddisfazione.

Dopo gli oltre 10 milioni incassati dal match col Bayern in Champions, ieri è arrivato il record d'incasso per una partita di Coppa Italia: i 75mila spettatori presenti a San Siro hanno portato la bellezza di 5,8 milioni di euro ai forzieri interisti. Una cifra mai raggiunta prima da nessuna squadra italiana nella coppa domestica. Lo sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.