Dalla prestazione eccezionale contro i mostri sacri del City di Guardiola alla superficialità inaudita nel derby di ieri. La fase difensiva dei campioni d'Italia fatica a ingranare e continua a a imbarcare gol, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

Tantissimi i tiri subiti e alla fine i due gol incassati sono pure pochi. E pensare che - come ricorda la rosea - di fronte si aveva un Milan sull'orlo del precipizio, arrivato al derby con l'acqua alla gola e in pieno clima di contestazione.

E invece il reparto che aveva fatto le fortune di Inzaghi ha sofferto sia per colpe proprie, per disattenzioni sparse di quasi tutti, ma anche per il poco aiuto del resto della compagnia. La squadra tutta era stanca e parecchio svagata - si legge - e così si è consegnata a un Milan sorprendente. Unico a salvarsi il solito Dimarco, il migliore anche a Monza.