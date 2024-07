Sfumato il passaggio all'Inter, Tanner Tessmann apre alla Fiorentina. Lo statunitense ha dato il via libera al trasferimento, ma al momento c'è anche distanza tra i viola e il Venezia che punta ad incassare tra i 5 e i 7 milioni di euro. Tra le idee dei gigliati ci sono anche Lovric dell'Udinese e l'ex Inter Cesare Casadei. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport precisando che per l'ex canterano nerazzurro il problema è la formula: la Fiorentina spinge per il prestito con diritto di riscatto mentre i Blues "lo darebbero volentieri a titolo definitivo", si legge sulla rosea.