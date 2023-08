Febbre da derby già altissima anche se mancano ancora oltre due settimane all'appuntamento. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, si va spediti verso l'ennesimo sold-out per Inter-Milan: "Impressionante il dato di richiesta dei biglietti fatto registrare dai canali ufficiali del club nerazzurro, che oggi - dalle 10.30 e fino a mezzanotte – metterà in vendita il residuo a disposizione per i titolari di carte Mastercard e i clienti Bper, per un massimo di due biglietti a persona - si legge -. La vendita avverrà solo online su inter.it/tickets, unico canale di vendita ufficiale dove acquistare i biglietti.

Insomma, anche quest’anno non si arriverà alla vendita libera: i biglietti riservati ai soci Inter Club giovedì e venerdì scorso sono andati letteralmente a ruba e si sono aggiunti in fretta agli oltre 40mila abbonati". Uno stadio tutto nerazzurro fatta eccezione ovviamente per il settore ospiti rossonero.