L'arbitro Di Bello pagherà caro il flop in Juventus-Bologna, ma anche la direzione di Mariani in Milan-Torino non sarebbe piaciuta ai vertici AIA. Lo spiega stamane la Gazzetta dello Sport. "Il designatore Gianluca Rocchi è rimasto esterrefatto e non sarà leggero con Marco Di Bello dopo il nulla di buono – suo e del Var Francesco Fourneau che non ha corretto l’erroraccio – fatto al 25’ s.t. di Juve-Bologna - si legge -. Lo stop arriverà e sarà lunghetto. Per entrambi. Due-tre turni di… panchina, considerando che ci sarà anche la sosta per le nazionali e che comunque passerà un po’ di tempo prima di rivedere il direttore di gara pugliese rimettersi in campo. E gli audio? Non ci sarebbe nulla di clamoroso: solo accettazione, immobilismo, non-interventismo".

"Oltre a Di Bello, a Gianluca Rocchi non è particolarmente piaciuto nemmeno Mariani in Milan-Torino: e il fatto che in questa seconda giornata abbiano sbagliato due internazionali – quindi non i giovani - non lo rincuora di certo. Mariani non ha convinto in alcune scelte e soprattutto nell’assegnazione del primo rigore al Milan (Giroud-Buongiorno): in sostanza, sarebbe stato preferibile non fischiarlo vista la dinamica da gioco del calcio. Anche per l’arbitro di Roma-1 potrebbe scattare un turno di stop", si legge.