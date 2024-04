Battere il Milan nel derby e conquistare lo scudetto: per la Gazzetta dello Sport, questa sarebbe la vittoria perfetta. Non solo per l'Inter, ma in generale. Un'occasione incredibile per Inzaghi e i suoi: 90 minuti per la storia.

E l'Inter ci arriva con tutta la rosa a disposizione, senza neppure un infortunato o uno squalificato. In campo andrà la squadra migliore, senza margini di errore: è l'undici che ha dominato il campionato. Lautaro torna dalla squalifica e affronterà il derby da capitano e capocannoniere della Serie A. Per l'Inter è una finale e c'è grandissima voglia di scendere in campo.

Inoltre i nerazzurri avranno anche il vantaggio fisico da sfruttare, considerando l'impegno rossonero in Europa League con la Roma. E attenzione, perché lo sguardo è rivolto anche al futuro: quello di lunedì è l'ultimo derby di questa stagione ma è probabilmente già il primo della prossima, scrive la rosea. "Siamo nel campo della psicologia sportiva, ma la sesta vittoria consecutiva nella stracittadina complicherebbe anche la strada del Milan in futuro".