Grandissimo viavai ieri nella sede dell'Inter, con diversi protagonisti del mercato arrivati per parlare con i dirigenti nerazzurri. Il nome più caldo è quello del cagliaritano Raoul Bellanova: secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter è in fase di corteggiamento avanzato, anche se le riflessioni non sono finite e ci sono ancora nodi da sciogliere, dall’inserimento della contropartita Casadei alla valutazione di 10 milioni, considerati troppi.