La Gazzetta dello Sport dedica un focus al montepremi della Coppa Italia. Chi vince, sottolinea la rosea, porta a casa complessivamente 7,6 milioni di euro distribuiti tra i vari turni, alcuni dei quali già in "giudicato": 400mila euro agli ottavi, 850mila ai quarti, 1,7 in semifinale e 2 milioni in finale per chi perde o 4,6 per chi vince.

Inoltre, come noto, le due finaliste andranno alla Final Four della Supercoppa Italiana, sebbene vada ancora definito dove si giocherà. L'Arabia Saudita ha ancora due slot a disposizione entro i prossimi quattro anni.