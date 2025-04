Come sta l'Inter? La Gazzetta dello Sport fotografa lo stato di salute dei nerazzurri prima di questa volata finale tra campionato e coppe. Nel dettaglio, si parla di corsa scudetto.

Il primo dato è clamoroso: ci sono già sei uomini oltre 3mila minuti. I nerazzurri hanno già giocato 50 partite, una in più di tutta la scorsa stagione tanto per capirsi. Sommer, Bastoni, Lautaro, Barella, Mkhitaryan e Thuram quelli più impiegati. Nel Napoli, ad esempio, solo Rrahmani sfora quota 3mila minuti. A Bologna, comunque, il problema emerso non è stata la fatica, ma l'impatto a zero dei subentrati. Le certezze restano tre: Lautaro, Acerbi e Barella. E poi Calhanoglu, che però, come Mkhitaryan, ogni tanto ha accusato qualche battuta a vuoto.

In casa azzurra - secondo la rosea - la forma di squadra è buona. Semmai, è la tensione talvolta a frenare le gambe. Il Napoli crede al tricolore e il compito più duro, paradossalmente, secondo la Gazzetta sarà quello di gestire l'entusiasmo.