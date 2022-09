Se da un lato resta l'amaro in bocca per Lukaku, dall'altro c'è il recupero ormai totale di Calhanoglu , tornato ad allenarsi in gruppo dopo la distrazione muscolare che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Udine. " Calha si è goduto il riposo e pure la Fashion Week, e ha migliorato la condizione fisica; sta bene ed è pronto a riprendersi il posto da mezzala sinistra dal primo minuto, magari programmando una staffetta con l’ex romanista Mkhitaryan , anche in ottica Champions", conferma la Gazzetta dello Sport .

E nella notte sono rientrati anche Lautaro e Correa grazie a un volo privato che ha accorciato notevolmente i tempi. Entrambi hanno dormito in Italia e fin da oggi saranno regolarmente in gruppo, che oggi sarà per la prima volta intero dopo la sosta. Ed è possibile che ci sia un faccia a faccia tra Inzaghi e la squadra: "Un modo per guardarsi negli occhi e lasciarsi alle spalle l’ultimo mese complicato. D’ora in poi, vietato sbagliare. Con la Roma può essere già decisiva", si legge.