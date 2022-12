Inter-Napoli. E la mente torna subito all'incrocio del 1989, quando a Milano i nerazzurri ribaltarono i partenopei con Berti e Matthäus , conquistando matematicamente il 13° scudetto. La Gazzetta dello Sport oggi avvicina i due eroi nerazzurri a Nicolò Barella , centrocampista che in sé condensa un po' dell'uno e un po' dell'altro. "Di Nicolino , Nicolò ha il chilometraggio illimitato , il piacere della fatica, il coraggio del tackle forte e un interismo sfacciato imparato da bambino - si legge -. Del tedesco ha la confidenza con la porta e la dinamite nel tiro. Barella ha già segnato 5 volte in questo campionato.

Solo Lautaro (7) e Dzeko (6) hanno raccolto di più. Non siamo ancora a fine andata, significa che il guerriero sardo può arrivare ai 9 firmati da Lothar per lo Scudetto dei Record. Barella, un finto giovane di 25 anni e 3 figli, è l’anima saggia dell’Inter. L’espulsione di Madrid che gli ha fatto saltare il Liverpool nella scorsa Champions lo ha fatto maturare ulteriormente". Piace al Chelsea, ma lui non ci pensa.