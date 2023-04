"Non può essere sempre come con la Salernitana. E come contro la Fiorentina. Ha ragione Inzaghi, in questo senso. Ha ragione perché sarebbe ancor più preoccupante se l’Inter non creasse gioco e non producesse occasioni in serie". La Gazzetta dello Sport sottolinea l'incredibile serie di gol sbagliati dai nerazzurri nell'ultima fase della stagione.