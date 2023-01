Una volta archiviata la Supercoppa si entrerà nel vivo della lunga trattativa che sta impegnando l'Inter e Milan Skriniar per il rinnovo del contratto. "Stavolta in maniera definitiva", secondo il Corriere della Sera. "Il silenzio dello slovacco ha contribuito a far crescere il pessimismo. A giorni però sarà chiaro se l’Inter dovrà guardarsi attorno e avviare la ricerca del sostituto", riporta il quotidiano.