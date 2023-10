Il Corriere della Sera prende in esame le differenti situazioni dei due grandi bomber della Serie A, Lautaro Martinez e Victor Osimhen. "Seguono due vie parallele che il calcio miracolosamente fa incontrare nell’unico (e immaginario) punto possibile, il fiuto del gol - si legge sul quotidiano -. Per il resto Lautaro è tutto quello che Osimhen non è, così come è vero il contrario. Il Toro ha già vinto un Mondiale, lo scudetto con l’Inter (due anni fa) lo ha decretato milanese di adozione (chi l’ha detto che gli argentini sognano e si esaltano solo a Napoli?), indossa la 10 come la più preziosa delle shirt, la sente come pelle aggiunta e la onora, ogni volta di più.

L’Inter è casa, l’Inter è famiglia. L’Inter non è solo un contratto: il rinnovo arriverà, ma intanto rifiuta offerte pazze dall’Arabia Saudita e se il calcio non fosse così mutevole, diremmo che il Toro si vede nerazzurro a vita. Osimhen forse fra i sauditi ci sarebbe andato ma agli sceicchi qualcuno, prima di lui ha detto di no, ed è rimasto l’inevitabile cruccio: ma, se, chissà… Lì o altrove prima possibile andrà".