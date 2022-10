"La squadra di Inzaghi non ha tempo per pensare, forse questa è l’unica fortuna". Nel momento di crisi, il Corriere della Sera prova così a vedere uno spiraglio di luce: meglio andare subito in campo, a seguito di un'altra sconfitta. "Che serva una botta di vita e che non si possa andare avanti ancora a lungo con questa decrescita infelice è una constatazione banale. Ma è altrettanto evidente che la fiducia nell’allenatore — al suo posto anche in caso di un altro ko domani — non è illimitata: il calendario viene in parziale aiuto a Inzaghi, ma passi falsi con Sassuolo, Salernitana, Fiorentina e Samp, prima della trasferta di Torino contro la Juve, non sono più consentiti".