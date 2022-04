Terzo successo consecutivo per l'Inter che contro lo Spezia centra un 3-1 importante per continuare ad avere il destino nelle proprie mani. "La vittoria è limpida, segnata dagli uomini chiave, nel bene e nel male, di una stagione il cui ultimo capitolo andrà scritto più avanti e dove la continuità rimane la stella polare da seguire - si legge sul Corriere della Sera -. Contro lo Spezia dell’ex Motta non c’è sofferenza, un fastidio sotto traccia sì. Un rumore zittito dalle reti di Brozovic e Lautaro, gente che può e deve fare la differenza nella volata".