Si torna a parlare, oggi sul Corriere della Sera, del possibile ritorno in Serie A di Milan Skriniar. Il centrale ex Inter è nel mirino del Napoli, che da tempo sta cercando un difensore e sembrava poter acquistare Danilo a parametro zero dopo la rescissione con la Juventus. In realtà, si legge sul quotidiano, il brasiliano ha chiesto tre giorni di riflessione ai partenopei: la moglie starebbe infatti spingendo per un ritorno in patria del giocatore verdeoro.