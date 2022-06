Si stanno facendo largo nelle ultime ore le voci di un possibile interessamento per Juan Guillerme Cuadrado. Secondo il Corriere della Sera, però, nonostante il gelo sceso tra il colombiano e la Juventus, "l’Inter precisa di non essere in corsa per il sudamericano 34enne (anzi si sta accaparrando Bellanova del Cagliari)".