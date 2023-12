Piotr Zielinski vorrebbe restare a Napoli e il suo legame con club e città è totale, come dimostrato anche la scorsa estate con il no alle offerte dall'Arabia. Ma l'accordo tarda ad arrivare, il rinnovo al momento non c'è e il polacco sta per diventare un parametro zero di lusso.

Un'occasione che sta annusando l'Inter, come conferma il Corsport: i nerazzurri sono alla ricerca di una mezzala come il polacco, bravo a tutto campo e con grande qualità. Su di lui anche gli occhi di Juve e Premier League. Il no all'Al-Ahli fu perentorio, ma in caso di mancanza di accordo, Zielinski potrebbe davvero lasciare Napoli e accordarsi con un altro club da febbraio.