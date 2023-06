Lukaku oppure Dzeko? Brozovic o Mkhitaryan? "Questi interrogativi accompagneranno l’Inter fino a Istanbul. Dietro le due scelte, peraltro, ci sono pure riflessioni differenti. Perché, in attacco, dipenderà dalla strategia che vorrà adottare Inzaghi durante la partita, all’inizio, ma anche nel suo svolgimento - spiega il Corriere dello Sport -. Per il centrocampo, invece, conterà anche il pieno recupero di Mkhitaryan, che si era fermato proprio nel match di ritorno con il Milan e, di fatto, da allora, ha lavorato solo in funzione di Istanbul".