Dopo due giorni di stacco, oggi i nerazzurri torneranno a sudare ad Appiano Gentile: nel mirino la prossima amichevole, quella di sabato a Cesena contro il Lione. Per quella data, con ogni probabilità, Inzaghi potrà contare nuovamente su Gosens e Gagliardini, out a Lens per piccoli fastidi. Da valutare, invece, la presenza di Skriniar, reduce dal serio infortunio rimediato in nazionale prima delle vacanze. "L’obiettivo, nel suo caso, è quello di ritrovare la piena efficienza per il debutto in campionato contro il Lecce", spiega il Corriere dello Sport.