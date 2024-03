Trentatré minuti in totale in tre presenze: questo quanto racimolato da Buchanan da quando è arrivato a Milano. Ma - come spiega oggi il Corsport - il momento del canadese sta per arrivare. Dopo i tre scampoli di gara con Salernitana, Lecce e Napoli, l'ex Club Brugge dovrebbe trovare più spazio in questa parte finale di stagione.

Buchanan ha caratteristiche uniche nella rosa di Inzaghi, quelle che aveva anche Cuadrado che però di fatto non c'è mai stato (sta per tornare, ma a fine anno sarà addio). Velocità e uno contro uno che si sono visti a sprazzi anche contro il Napoli, quando il tecnico nerazzurro l'ha mandato in campo subito dopo l'1-1 per tentare di riportarsi in vantaggio. Un acquisto anticipato proprio per sopperire all'assenza prolungata del colombiano, jolly di fascia potendo giocare sia a destra che a sinistra.

Ora per lui amichevole sabato contro Trinidad & Tobago e poi subito rientro a Milano. Per questo motivo - secondo il CdS - non sarebbe così sorprendente se già per la sfida con l’Empoli di lunedì 1° aprile potesse strappare una maglia da titolare. Inzaghi lo aveva già provato alla vigilia del Napoli prima di preferire la conferma di Darmian a destra e di Dimarco a sinistra.