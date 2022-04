Spettacolo in campo e spettacolo sugli spalti. E grandi sorrisi per il cassiere dell'Inter. "Dopo alcune edizioni con capienza azzerata o limitata (per la semifinale d'andata era al 75%), ieri sera per la stracittadina che valeva l'accesso alla finale di Coppa Italia San Siro era pieno come un uovo: 74.508 spettatori per un incasso lordo di 4.156.710 euro. Due nuovi record stabiliti per la Coppa Italia", conferma il Corriere dello Sport.

E in tribuna anche tantissimi vip: Ivan Cordoba, Adriano Galliani, l'Imperatore Adriano, Davide Cassani, il pallanotista Alex Giorgetti, Carlo Tavecchio e Giorgos Karagounis.