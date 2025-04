Stagione eccezionale di Yann Sommer, come conferma oggi anche il Corriere dello Sport. Arrivato proprio dal Bayern nell'estate del 2023, lo svizzero si è dimostrato una certezza e l'Inter ha già vinto la sua scommessa per il post-Onana.

Secondo il report diffuso dal Cies, Sommer è il miglior portiere dell’ultimo anno alle spalle di Donnarumma, di dieci anni più giovane: questo il dato che mette in evidenza oggi il quotidiano romano. L’osservatorio ha considerato l’intervallo che va da marzo 2024 a marzo 2025 per tirare i suoi conti: "Gigio troneggia e guarda tutti dall’alto, a fronte di numeri stratosferici considerando non solo il campionato ma anche le coppe e la Nazionale, con un +4,40% tra le parate effettuate e quelle previste. Yann si piazza subito dietro: +3,83%".

Insomma, anche i numeri confermano quanto di buono vede l'occhio umano. Due anni fa l’Inter lo aveva scelto anche per la caratteristica di saper giocare con i piedi e la fiducia è stata ben ripagata: al momento in questo fondamentale lo svizzero non ha rivali. "Per l’Inzaghiball e per il sogno Triplete, questo uomo solo può fare tutta la differenza", si legge