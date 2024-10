Il Corriere dello Sport sottolinea i "segnali di un altro Arnautovic" i gol segnati con l'Austria. Un Arnautovic che assomiglia sempre più a quello del Bologna e non a quello abulico di un anno fa in nerazzurro.

La doppietta dell'altra sera ha confermato come il numero 8 nerazzurro stia senza dubbio attraversando un buon momento di forma. E adesso anche la testa sembra stare bene. Ma - come evidenzia il quotidiano romano - già nelle ultime partite si era notato un atteggiamento differente, non a caso era arrivato anche il gol in Champions contro la Stella Rossa. La fiducia di Inzaghi (così come l'affetto dei compagni) non è mai mancata ed è chiaro che ora il tecnico nerazzurro ha più certezze nel reparto offensivo rispetto a un anno fa.

Arnautovic è uno straordinario uomo spogliatoio e, comunque, il suo contributo l’ha dato per lo scudetto della seconda stella. Ora il suo obiettivo è fare decisamente meglio.