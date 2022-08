"A meno di nuove sorprese, oggi Alexis Sanchez risolverà il suo contratto con l'Inter". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, che conferma l'incontro (ennesimo) di ieri tra le parti: nelle prossime ore sarà formalizzato l'accordo per il divorzio. "Al cileno andranno poco meno di 7 milioni di euro lordi, una cifra che comprenderà le mensilità arretrate e i soldi per "stracciare" l'accordo fino al 30 giugno 2023, da 7 milioni netti - spiega il quotidiano romano -. Al Niño Maravilla si è interessato anche il Galatasaray, che ha contattato il suo agente, Fernando Felicevich, ma il Marsiglia tra le due è la soluzione preferita. Per l'ex Arsenal è pronto un biennale da 3 milioni di euro più bonus".