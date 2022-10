Lautaro e Bastoni sicuramente out con il Bayern: sono diffidati e non partiranno dall'inizio, quindi oggi andranno in campo dal 1'. Lo assicura il Corriere dello Sport che anticipa le scelte di Inzaghi in vista della gara di stasera con la Samp. Darmian e Gosens insidiano Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan potrebbe riposare a vantaggio di Asllani. In difesa, infine, si va verso il rientro di De Vrij.



PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.