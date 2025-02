Per Thuram, decisiva la seduta di oggi: resta l'ottimismo - come sottolinea anche il Corriere dello Sport -, ma c'è ancora la possibilità che il francese parta dalla panchina. Recuperato Arnautovic, però è Taremi il prescelto per far coppia con Lautaro in caso di assenza di Marcus.

Per il resto, Inzaghi dovrà scegliere su chi puntare al centro della difesa: se la giocano De Vrij e Acerbi. Con quest’ultimo rientrato giusto lunedì sera con la Fiorentina, dopo 80 giorni di stop. Rispetto a lunedì, riecco dal 1' sia Dumfries che Dimarco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.