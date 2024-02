L'addio di André Onana e l'arrivo di Yann Sommer ha rappresentato un 'affare doppio' per l'Inter, secondo il Corriere dello Sport. Il discorso è relativo ovviamente sia al lato economico che tecnico: se con la cessione dell'ex Ajax allo United è stata realizzata una plusvalenza monstre di quasi 55 milioni di euro, l'esperto svizzero ne è costato appena 6. Ma dalla parte dell'ex Bayern ci sono anche i numeri: la difesa dell'Inter è la migliore in Serie A, con appena 12 gol subìti in 24 partite e già 15 clean sheets in campionato.



Intanto ieri Sommer non si è allenato a causa della febbre e oggi verrà rivalutato: se dovesse recuperare al suo posto giocherà Audero.

La sensazione è che Inzaghi non voglia rischiare l'elvetico in vista del recupero con l'Atalanta.