Dopo aver espletato gli obblighi stampa con il media-day Uefa, l'Inter tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile e l'occasione sarà utile a Inzaghi e al suo staff per fare il punto sull'infermeria.

Dopo i recuperi già completati di Lautaro e Frattesi (in panchina a Como), ci sarà da capire la situazione relativa a Pavard e Zielinski. Come riferisce il Corriere dello Sport, entrambi sono a un passo dal recupero totale. Da valutare anche Bisseck, uscito dal Sinigaglia con un fastidio a un ginocchio: il tedesco, comunque, non sembra preoccupare.