"Avanti tutta su Alvaro Morata. José Mourinho lo vuole a tutti i costi, è in pressing con la proprietà per averlo come centravanti titolare e sta usando qualsiasi stratagemma per spingere Pinto (sempre orientato al prestito di Scamacca) a chiudere l’affare con l’Atletico Madrid. Anche perché di fatto l’accordo con il giocatore già è chiuso e sul tema ingaggio non ci sarebbero problemi dopo l’incontro avuto meno di una settimana fa con l’entourage dello spagnolo". Lo scrive il Corriere dello Sport che continua a vedere la Roma davanti a tutti per lo spagnolo. "Il centravanti è sempre seguito dall’Inter e dalla Juventus, ma ha dato la preferenza alla Roma. Lui e la sua famiglia. Per questo per ora non spaventa l’offertona arrivata dall’Al Shabab, confermata dal principe Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz - si legge -.

L’ottimismo del principe saudita per ora non intimorisce i tifosi giallorossi, tranquillizzati dai segnali social di Mourinho, e dal suo pressing. Basti pensare che due giorni fa il tecnico aveva postato due suoi selfie, apparentemente normali. Ma che invece si sono rivelati geniali. Il primo mentre gustava un ghiacciolo, al gusto di mora (facile quindi arrivare a Morata), il secondo nel suo ufficio a Trigoria. Sullo sfondo si leggono i primi due numeri dell’orologio elettronico attaccato alla parete: 19, il numero di maglia di Alvaro all’Atletico Madrid. Il pressing è anche social, Mourinho vuole Morata e non vede l’ora di poter postare una loro foto insieme a Trigoria".