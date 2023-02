Altro che bollito, come in tanti (anche alcuni tifosi dell'Inter) lo avevano etichettato dopo l'accordo con i nerazzurri. Mkhitaryan si sta rivelando un acquisto azzeccatissimo per Inzaghi: i 34 anni, compiuti lo scorso 21 gennaio, non sembrano tali e le prestazioni sono addirittura in ascesa. Sempre titolare in questo 2023 e con un rendimento costante. "Forse nemmeno l’Inter, la scorsa estate, si aspettava di aver ingaggiato un centrocampista letteralmente instancabile e capace di garantire sempre uno standard elevato sia a livello di qualità sia di quantità - scrive il Corriere dello Sport -. Quando, tra la Pinetina e viale Liberazione si era cominciato a ragionare sull’opportunità di portare il giocatore in nerazzurro - la scintilla è scoccata in occasione della sfida con la Roma a San Siro: era il 23 aprile 2023 - l’idea era che potesse essere utile come alternativa di lusso per i titolari della mediana".