Il Corriere dello Sport dedica oggi un pezzo anche alla leadership di Lautaro Martinez, fresco di primo titolo da campione d'Italia con la fascia da capitano dell'Inter al braccio. Il quotidiano romano vede un Toro diverso a 360 gradi: l'argentino non segna da oltre due mesi (l'ultimo gol è arrivato il 28 febbraio a San Siro contro l’Atalanta) ed è a secco da sei partite in campionato, ma sta vivendo l'astinenza in maniera completamente diversa rispetto al passato.

Nella testa di Lautaro c'è solo l'Inter e non gli obiettivi personali. La testimonianza è arrivata nel calcio di rigore 'lasciato' allo specialista Calhanoglu contro il Torino. "Nessuna smania, soltanto la ricerca continua di volersi rendere utile per la squadra" sottolinea il Corsport, ricordando poi anche la folle esultanza alla zampata decisiva di Frattesi a Udine, arrivata dopo il palo centrato da un suo tiro da fuori.